Schianto tra un’auto e una moto a Senago: morto un motociclista di 62 anni

Un uomo di 62 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Senago, in provincia di Milano. L’uomo era alla guida della sua moto sulla provinciale 119, quando si sarebbe scontrato contro un’auto che, stando alle prime ricostruzioni, stava effettuando un’inversione vietata. Ferita in modo lieve anche la conducente dell’auto.