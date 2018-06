Incidente stradale in mattinata sull'Autostrada A4 Torino-Venezia, all'altezza dello svincolo per Arluno, in provincia di Milano. Due auto si sono scontrate tra loro per cause ancora da accertare. L'impatto è avvenuto pochi minuti dopo le 11. Una delle due vetture, un suv bianco, dopo l'urto è finito contro una delle barriere ai lati dell'autostrada. Secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, cinque persone sono rimaste ferite: si tratta di donne di età compresa tra i 25 e i 74 anni. Quattro di loro sono state soccorse in codice giallo e trasportate in diversi ospedali della zona: per la più grave è intervenuto l'elisoccorso. Una delle cinque ferite, la meno grave, è stata invece trasportata all'ospedale di Magenta in codice verde. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente, oltre a sei ambulanze e a un elicottero, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la Polstrada del distaccamento di Novara est. I poliziotti hanno effettuato i rilievi del caso per determinare la dinamica dello scontro, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada: solo una delle corsie dell'autostrada è stata chiusa per consentire tutte le operazioni, il traffico ha continuato a scorrere sulle altre due corsie, anche se con qualche rallentamento all'inizio.