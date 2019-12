in foto: (Immagine di repertorio)

Due ragazzi feriti, uno dei quali ricoverato in coma. Questo il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Si è trattato di uno scontro tra una moto e un'auto, avvenuto attorno alle 4.15 del mattino in via Toselli. Ancora poco chiara la dinamica, sulla quale indagano i carabinieri della locale compagni, giunti sul posto per i rilievi. Le due persone coinvolte sono entrambe giovani, due 29enni: uno dei due, C.A. le iniziali del suo nome, nell'urto ha riportato un grave trauma cranico. Quando sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di due ambulanze e un'automedica il ragazzo sanguinava dall'orecchio sinistro. Il giovane è stato stabilizzato sul posto e trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda: stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza il giovane è attualmente ricoverato in coma e le sue condizioni sono dunque gravi.

L'altro ragazzo rimasto ferito nell'incidente non è grave

Meno gravi, fortunatamente, le condizioni dell'altro 29enne rimasto ferito nell'incidente: si chiama F.A. e stando a quanto ricostruito sarebbe il passeggero della moto. Il giovane ha riportato un trauma minore ed è stato trasportato da un'altra ambulanza in codice giallo all'ospedale di Desio. In attesa di buone notizie dagli ospedali in cui sono ricoverati i due giovani, si attende adesso che i carabinieri ricostruiscano la dinamica di quanto avvenuto e accertino eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei due mezzi coinvolti.