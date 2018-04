Tre ragazzi feriti in modo serio e due auto distrutte. È la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori e degli agenti della polizia locale che questa notte sono intervenuti in via Corelli a Milano, in zona Rubattino. Attorno all'1.30, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, alla rotatoria che si trova tra via Corelli e via Rivoltana due auto, una Fiat Punto e una Mini Cooper, si sono scontrate tra loro per cause da accertare. Sei i giovani che erano all'interno delle due vetture, tutti giovani. Tre di loro sono rimasti feriti lievemente e non hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero. Altri tre, invece, due ragazzi di 20 e 22 anni e una ragazza di 20 anni, sono stati trasportati in ambulanza agli ospedali San Raffaele e Fatebenefratelli. Sono stati ricoverati in codice giallo: le loro condizioni sono dunque serie, anche se nessuno di loro è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente, oltre alle ambulanze del 118, sono arrivate anche le pattuglie della polizia locale. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente: stando alle prime ricostruzioni la responsabilità dello schianto sarebbe del conducente della Fiat, che avrebbe effettuato una manovra azzardata.