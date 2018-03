in foto: (Foto di repertorio)

Lo schianto, frontale, è stato violentissimo: da una parte un'utilitaria guidata da una donna di 66 anni, dall'altra un tir guidato da un uomo di 56. Ad avere la peggio nell'impatto, inevitabilmente considerando la differenza di peso dei due mezzi, è stata l'auto: nell'urto si è accartocciata su se stessa ed è finita in un fossato che costeggia l'ex strada Statale Goitese (ss236), nel comune di Porto mantovano, alle porte di Mantova. Per la donna alla guida dell'auto, rimasta incastrata tra le lamiere, non c'è stato scampo: è morta sul colpo e i soccorritori del 118 intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente del tir è invece uscito illeso dall'incidente, anche se è stato portato sotto choc in ospedale a Mantova per accertamenti: le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

Lunghe code nel tratto in cui è avvenuto l'incidente

L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco dopo le 11. Non è ancora chiara la dinamica: i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte ed è dunque probabile che uno dei due abbia invaso l'altra corsia, rendendo inevitabile lo schianto. Sul luogo dell'incidente, una strada che collega Mantova con Brescia, sono comunque intervenuti gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco: questi ultimi hanno sgomberato la carreggiata dai rottami, mentre i poliziotti si sono occupati dei rilievi di rito per determinare dinamica ed eventuali responsabilità dell'episodio. Le operazioni hanno comportato lunghe code sulla strada, con auto e camion incolonnati in entrambe le direzioni.