Un morto e un ferito grave. Questo il bilancio di un grave incidente frontale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla superstrada per l'aeroporto di Malpensa, all'altezza del comune di Marcallo con Casone (Milano). Un'auto – un'Opel Corsa – e un furgone Fiat Doblò si sono scontrati frontalmente tra loro, per cause ancora da accertare. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un altro mezzo, un camion. L'impatto, violentissimo, è avvenuto attorno a mezzogiorno nei pressi della rotonda che si trova sul raccordo tra la strada statale 11 e l'Autostrada A4. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato tre ambulanze e un elicottero. Tre le persone coinvolte nello schianto: per una, il conducente del furgone Fiat Doblò, non c'è stato niente da fare. L'altro ferito, il conducente dell'Opel Corsa, è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano in elicottero: sarebbe in condizioni definite disperate ed è stato soccorso in codice rosso. Ha rifiutato le cure mediche, invece, la terza persona coinvolta nell'incidente, il conducente del camion, uscito illeso dal pauroso schianto.

Da ricostruire dinamica dell'incidente: strada chiusa al traffico

Resta da ricostruire la dinamica dell'incidente, così come sono da accertare eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Varese, mentre i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno aiutato i soccorritori del 118 nelle operazioni di soccorso, oltre a provvedere alla messa in sicurezza del tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente. Per consentire le operazioni di soccorso il tratto della superstrada 336 in direzione aeroporto è stato chiuso al traffico tra il casello della A4 e lo svincolo per la strada statale 11 Magenta-Boffalora.