in foto: (Immagine di repertorio)

Quattro feriti, due dei quali in gravi condizioni. E due auto distrutte dopo uno scontro frontale: questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte di ieri, martedì 23 giugno, ad Adro, in provincia di Brescia, sulla strada provinciale spXII, nota come via Provinciale. Non è nota l'esatta dinamica dello schianto, anche se è probabile che uno dei due conducenti abbia compiuto una manovra azzardata o, per una disattenzione o un malore, abbia invaso la corsia opposta proprio mentre transitava l'altra vettura. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 23.15. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi di soccorso del 118, tra cui un elicottero, oltre agli agenti della polizia stradale e ai vigili del fuoco.

Uno dei feriti trasportato in ospedale in elicottero

Proprio questi ultimi hanno liberato alcuni dei feriti dalle lamiere delle auto, affidandoli poi alle cure dei soccorritori. Due dei feriti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali: uno in ambulanza agli Spedali civili di Brescia e l'altro in elicottero al San Gerardo di Monza. Gli altri due feriti sono invece stati trasportati in codice giallo, dunque in condizioni meno gravi, all'ospedale di Ome. Le persone coinvolte nello schianto sono due uomini di 31 e 43 anni e due donne di 30 e 40 anni. Gli agenti della Polstrada di Brescia hanno effettuato i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità da parte dei conducenti delle auto.