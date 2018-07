Schianto frontale tra due auto a Gaggiano: donna di 52 anni morta davanti al fratello

Tragico incidente stradale la scorsa notte a Gaggiano, in provincia di Milano. Due auto si sono scontrate frontalmente tra loro: una donna di 52 anni è morta, mentre il fratello è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Ferito gravemente un ragazzo di 25 anni, alla guida dell’altra vettura: due suoi amici di 19 anni sono stati soccorsi in codice giallo.