in foto: Matteo Antonioli (Facebook)

Due persone sono morte alle prime ore di oggi, sabato 4 luglio, in un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla Paullese tra Acquanegra Cremonese e Sesto Cremonese ed Uniti, in provincia di Cremona. Le vittime sono un uomo di 54 anni, il vicentino Luciano Erle, e un ragazzo di 18, Matteo Antonioli. San Bassano, comune di poco più di duemila abitanti del Cremonese, si è svegliato sotto choc a causa della notizia della morte del suo giovane concittadino. "La vivo come una morte mia", ha detto al quotidiano locale "Cremona oggi" il sindaco di San Bassano, Giuseppe Papa, che ha espresso il cordoglio di tutto il paese e ha anticipato che sta pensando a un'iniziativa collettiva per ricordare il giovane, definito da tutti "un ragazzo d'oro e rispettoso".

Matteo si era da poco diplomato alla Maturità

Matteo, che avrebbe compiuto 19 anni a fine luglio, si era da poco diplomato alla maturità. Studiava all’Istituto tecnico agrario "Stanga" di Cremona che lo ha ricordato con un post sul sito: "In nessun modo smetteremo di pensarti come il bravo alunno e il compagno solidale che abbiamo conosciuto e di cui sempre saremo orgogliosi". Quella per l'agricoltura e la cura dei campi era anche una sua passione, come testimoniato dalle tante foto sul suo profilo Facebook a bordo di trattori o tra le coltivazioni. Anche il provveditore agli studi di Cremona, Fabio Molinari ha voluto ricordarlo su Facebook: "Ciao Matteo, tienici un posto vicino a te".

L'incidente nella notte: un tremendo frontale

L'incidente mortale, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno all'1 di notte sull'ex strada statale 415 Paullese. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Purtroppo per i due conducenti delle auto coinvolte non c'era più niente da fare: sono entrambi morti sul colpo a causa della violenza dell'impatto, uno scontro frontale sulla cui esatta dinamica indagano i carabinieri.