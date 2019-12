Due auto distrutte, di cui una finita in un fosso. E due uomini di 29 e 37 anni feriti, uno dei quali gravemente. Questo il bilancio dell'ennesimo incidente sulle strade lombarde: si è verificato all'alba di oggi, sabato 14 dicembre, a Ozzero, in provincia di Milano. A scontrarsi tra loro per cause ancora da accertare sono state due auto che stavano percorrendo la strada statale ss494. Lo schianto, avvenuto poco prima delle 6.30, è stato molto violento: una delle due auto, quella guidata dal 37enne, dopo l'urto è finita in un fosso che costeggia la statale.

Il ferito più grave trasportato in ospedale in elicottero

Sul posto l'Azienda regionale emergenza ha inviato due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. A preoccupare maggiormente le condizioni del conducente dell'auto finita nel fossato: il 37enne ha riportato diversi traumi in varie parti del corpo e quando sono arrivati i soccorritori era incosciente. È stato intubato sul posto e trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Vigevano, nel Pavese. L'altro ferito è il conducente della seconda vettura, un ragazzo di 29 anni: secondo quanto riferisce l'Areu ha riportato un trauma facciale ed è stato trasportato da un'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. Sul luogo dell'incidente è intervenuta per i rilievi la polizia stradale di Pavia. Ai vigili del fuoco il compito di aiutare i soccorritori del 118 e recuperare i mezzi incidentati.