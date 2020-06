in foto: (Immagine di repertorio)

Avrebbero spinto, schiaffeggiato e insultato in più occasioni bimbi di età compresa tra 1 e 3 anni, a loro affidati. Per questo motivo cinque maestre di un asilo nido sono state indagate dalla procura di Busto Arsizio, con l'accusa di maltrattamenti su minori. Gli episodi, stando alla testata locale "la Prealpina" che ha riportato la vicenda, sarebbero avvenuti tra la primavera del 2018 e maggio 2019 in una struttura di Busto Arsizio, l'asilo nido comunale Giannina Tosi di via Bonsignora. Le indagini sono state svolte dalla polizia di Stato, coordinata dal pubblico ministero Rossella Incardona. A far partire gli accertamenti sull'asilo nido è stata la denuncia di una coppia di genitori, preoccupati dall'atteggiamento di malessere che il loro figlio mostrava ogni volta che doveva andare nella scuola incriminata.

I maltrattamenti ripresi dalle telecamere nascoste

Le immagini e le voci registrate dalle telecamere e dai microfoni installati di nascosto dagli agenti hanno spiegato il perché del malessere del bimbo: le cinque maestre indagate sottoponevano lui e altri 13 bimbi di età compresa tra i 12 mesi e i 3 anni, a maltrattamenti fisici e psicologici. Si andava da insulti e frasi rivolte con toni duri ai bambini a vere e proprie percosse. I bimbi venivano strattonati, spinti, perfino schiaffeggiati. Ieri è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti delle cinque indagate, che adesso rischiano il processo. "Siamo sconcertati", ha riferito alla testata "Varesenews" l’assessore all’Educazione di Busto Arsizio, Gigi Farioli.