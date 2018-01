in foto: Il piccolo Mattia Convertini, morto a 9 anni (foto da Facebook)

Non ce l'ha fatta Mattia Convertini, il bambino di 9 anni che giovedì era stato travolto da un'auto dopo essere sceso dalla scuolabus. Il bimbo è stato dichiarato morto ieri dai medici del Policlinico San Matteo di Pavia, che per tutta la notte tra giovedì e venerdì avevano provato a salvargli la vita. Di vite ne salverà il gesto dei genitori di Mattia, che hanno dato il consenso all'espianto degli organi del loro figlio più piccolo: reni, cuore e fegato del bambino serviranno a far sì che altri coetanei di Mattia possano continuare a vivere.

L'incidente giovedì a San Genesio, nel Pavese.

L'incidente che ha messo fine alla giovane vita del bambino è avvenuto attorno alle 17 di giovedì a Ponte Carate, frazione del comune di San Genesio ed Uniti in cui Mattia abitava. Secondo quanto accertato dalla polizia stradale di Pavia, il bimbo era appena sceso dallo scuolabus e stava attraversando sulle strisce pedonali per tornare a casa, distante pochi metri: un'auto, alla cui guida c'era un ragazzo di 34 anni del posto, ha superato lo scuolabus e si è trovato di fronte il bambino. Il conducente non è riuscito a frenare, travolgendo Mattia. Il bambino è stato sbalzato a diversi metri di distanza: quando è stato soccorso le sue condizioni erano apparse subito critiche. Dopo una lunga notte in ospedale, ieri i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte del piccolo.

Il ragazzo alla guida dell'auto, che ha rischiato di essere linciato dalla folla, è stato indagato per omicidio stradale: alla polizia ha detto di non essersi accorto del bambino, tant'è che sull'asfalto, in corrispondenza del luogo dell'incidente, non risulterebbero segni di frenata. Il sindaco del paese, Cristiano Migliavacca, ha proclamato il lutto cittadino: "Si è trattato di uno sbaglio che segnerà la vita di due famiglie e di un’intera comunità". Sui social sono arrivate le condoglianze anche della squadra di calcio della Polisportiva Oratorio Mirabello, in cui il piccolo Mattia giocava.

San Genesio in lutto anche per Francesco Ferlito.

Appena mezz'ora dopo l'incidente costato la vita a Mattia Convertini la piccola comunità di San Genesio ed Uniti, circa quattromila abitanti, è stata sconvolta da un'altra tragedia: in un altro incidente stradale avvenuto a pochi chilometri di distanza, a Giussago, è morto il 41enne Francesco Ferlito. L'uomo, anche lui residente a San Genesio, era alal guida di una minicar che a un incrocio si è scontrata contro un'altra auto: anche il 41enne è morto al Policlinico San Matteo, poco dopo il suo ricovero.