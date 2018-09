in foto: I vigili del fuoco sul luogo dell’incidente

Rocambolesco e tragico incidente stradale quello avvenuto nella notte sull'Autostrada A4 Milano-Torino, in un tratto compreso tra le uscite di Rho e Arluno, nella provincia di Milano. Il bilancio di quanto accaduto è tragico: un morto e tre auto distrutte, di cui una da un incendio. Stando a quanto si apprende – ma la dinamica dell'incidente non è ancora chiara – una Fiat Punto sulla quale viaggiava un uomo di 64 anni sarebbe stata tamponata da un'altra vettura. Quando il 64enne è sceso dall'abitacolo per constatare il danno, sarebbe stato travolto da un terzo veicolo sopraggiunto in quel momento, che si è poi ribaltata su sé stessa.

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco – una delle auto coinvolte nell'incidente ha preso fuoco improvvisamente – e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne, morto sul colpo a causa del violento impatto. Sul luogo del tragico incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. L'incidente ricorda quello avvenuto lo scorso 11 settembre sull'Autostrada A8, subito dopo la barriera di Milano Nord, in cui ha perso la vita Barbara Fettolini, travolta da un'auto mentre soccorreva le sue figlie dopo essere stata coinvolta in un incidente.