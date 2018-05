Due flaconi troppo vicini nella doccia, uno di bagnoschiuma e l'altro contenente acido solforico per sturare i lavandini. E uno scambio che poteva costare molto caro a un ragazzino. Questi gli elementi alla base del grave incidente domestico che si è verificato ieri a Comabbio, in provincia di Varese. Vittima un ragazzino di 14 anni, che era ospite assieme al padre a casa di alcuni amici di famiglia. Ieri sera l'adolescente è andato in bagno a farsi una doccia, ma ha con ogni probabilità confuso i due contenitori, versandosi addosso il liquido altamente corrosivo. Il ragazzino ha urlato di dolore, richiamando l'attenzione del padre e degli altri presenti. Soccorso dal 118, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Legnano. Il quattordicenne è adesso ricoverato con ustioni di secondo grado su varie parti del corpo: volto, spalle, braccia e addome. Nonostante la gravità di quanto accaduto, fortunatamente l'adolescente non è in pericolo di vita. Resta da chiarire adesso l'esatta dinamica di quello che, al momento, è comunque considerato un incidente domestico. Secondo quanto ricostruito finora, prima del ragazzino era stato il padre a entrare nella doccia per lavarsi. Resta da capire perché i due flaconi di bagnoschiuma e acido solforico fossero così vicini e se il liquido corrosivo si trovasse in un contenitore apposito, con le avvertenze sul suo utilizzo, o in un altro flacone.