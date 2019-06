"È stato gestito in questi giorni un focolaio di scabbia all'Ospedale San Paolo di Milano. La situazione è sotto controllo", lo ha reso noto l'assessore della Regione Lombardia con delega al Welfare Giulio Galerra nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 giugno. "La segnalazione riguarda il reparto di Oncologia e le cause sono già state individuate. A seguito delle analisi effettuate, dodici persone sono state sottoposte a profilassi", ha aggiunto Gallera. Da quanto si apprende la scabbia è stato accertato come sia stata trasmessa almeno in un caso da un paziente a un medico.

"L'attività di sorveglianza è stata attivata immediatamente e la situazione non presenta ulteriori criticità", chiariscono dall'ospedale. Non c'è allarme – ha confermato l'assessore – e nemmeno pericolo. La delicata vicenda è stata gestita nel migliore dei modi ed è ormai sotto controllo". Lo scorso febbraio un'epidemia di scabbia era scoppiata in una casa di riposo nel quartiere Corvetto, con cinque anziani contagiati, mentre lo scorso dicembre l'allarme era scattato nell'ospedale San Leopoldo Manti di Merate: in questo caso a venire contagiati erano stati medici, infermieri e pazienti.