Avrebbe premuto sull'acceleratore invece che sul freno: ci sarebbe una manovra sbagliata, in fase di parcheggio, alla base del grave incidente avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 18 luglio, intorno alle 22, in via Bisceglie a Milano, all'esterno della Chiesa Evangelica di Cristo, frequentata prevalentemente da cittadini di origine asiatica. Una donna di circa 51 anni, alla guida di una Dacia Duster, mentre si trovava impegnata in manovre di parcheggio dell'auto, ha confuso i pedali e ha investito un gruppo di persone, che si trovavano proprio all'esterno del luogo di culto.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con sei ambulanze e tre automediche: le condizioni di una donna, in particolare, sono apparse subito gravi; la ferita è stata trasportata d'urgenza al Policlinico, dove è deceduta questa notte. Un'altra persona ferita è stata invece ricoverata in codice giallo all'ospedale Sacco, mentre altre due persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono state trasportate in codice verde all'ospedale San Paolo e non destano particolare preoccupazione. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno ascoltato le testimonianze della donna alla guida dell'auto – che si è fermata subito a prestare i primi soccorsi – ed effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto.