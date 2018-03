in foto: (Immagine di repertorio)

Paura e vetri in frantumi ieri sera, giovedì 22 marzo, su un treno regionale in servizio tra Milano e Como. Alle 18.39, mentre il convoglio 25068 Trenord stava transitando tra le stazioni di Greco Pirelli e Sesto San Giovanni, è stato bersagliato da sassi lanciati da ignoti. Le pietre hanno colpito i finestrini e le porte del treno, mandando in frantumi i vetri. Fortunatamente nessuno tra i passeggeri ha riportato conseguenze: non si segnalano feriti, anche se molti pendolari sono rimasti comprensibilmente spaventati per l'accaduto. Oltre al danno, come si suol dire, i viaggiatori del convoglio hanno subito anche la beffa: il treno infatti non poteva proseguire a causa dei danni ed è stato fermato alla stazione di Sesto San Giovanni, dove la corsa è stata soppressa, così come le altre due che lo stesso treno avrebbe dovuto fare nella stessa giornata tra il capoluogo lombardo e Como. Tutti i pendolari, per la maggior parte persone che stavano tornando a casa dopo una lunga giornata di lavoro, sono stati fatti scendere e hanno dovuto prendere un altro treno per tornare a casa. Adesso sul caso indagano gli agenti della Polfer, che dovranno cercare di risalire ai vandali autori del gesto: la speranza è che qualche telecamera di sicurezza possa averli ripresi.