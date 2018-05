Un morto e quattro feriti, tra cui una bimba di un anno. Questo il drammatico bilancio di due diversi incidenti stradali avvenuti nel giro di pochi minuti in provincia di Bergamo. Il più grave è avvenuto attorno alle 14 all'imbocco della galleria Montenegrone a Scanzorosciate, lungo l'Asse interurbano di Bergamo. Un uomo di 38 anni, che stava viaggiando a bordo della sua moto, è finito per cause da accertare contro un'auto. L'impatto è stato molto violento: il 38enne è morto sul colpo e i soccorsi del 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, si sono rivelati vani.

Pochi minuti dopo il primo incidente se n'è verificato un secondo ad Ambria di Zogno, lungo la strada statale 470 della Valle Brembana. In questo caso lo scontro ha riguardato tre auto, che si sono urtate tra loro in circostanze da appurare. Quattro le persone ferite secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza: due uomini di 42 e 43 anni, una donna di 43 anni e una bambina di un anno. Per fortuna nessuno dei feriti, che sono stati tutti trasportati negli ospedali della zona per accertamenti, è in gravi condizioni: a preoccupare erano state in particolare le condizioni della bimba, che è però fuori pericolo. Pesanti le conseguenze dell'incidente sulla circolazione stradale: il traffico sulla statale è rimasto bloccato a lungo in entrambe le direzioni. Per appurare le dinamiche di entrambi gli incidenti stradali sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso.