in foto: (Immagine di repertorio)

Tre gravi incidenti in poche ore sulle strade di Milano e provincia nella giornata di ieri. Pesantissimo il bilancio: un uomo è morto e altri due sono rimasti feriti gravemente. Il primo episodio in ordine di tempo è avvenuto ieri mattina in viale Nazario Sauro, nel capoluogo lombardo. Attorno alle 10 un uomo di sessantaquattro anni è stato investito da un filobus della circolare sulla corsia riservata ai mezzi pubblici: l'uomo, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale anche sulla base del racconto dell'autista, avrebbe cercato di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali, senza accorgersi dell'arrivo del bus. L'impatto è stato violento e inevitabile: l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è morto in serata. Al Niguarda sotto choc è finito anche l'autista del filobus.

Il secondo grave incidente della giornata è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Rosate, in provincia di Milano. Stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza, l'incidente è avvenuto attorno alle 18 e ha coinvolto un'auto e una moto. I due mezzi si sono scontrati tra loro per cause ancora da accertare in via Circonvallazione, all'incrocio con via Leopardi. Il motociclista, un uomo di 53 anni, ha riportato le conseguenze più gravi: è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sempre al Niguarda è ricoverato anche un altro motociclista di 50 anni, vittima del terzo grave incidente di giornata. Attorno alla mezzanotte l'uomo avrebbe perso il controllo della sua moto dopo aver toccato un'auto, finendo contro il guard rail. Intubato sul posto dai soccorritori del 118, l'uomo è stato poi trasportato nel nosocomio milanese dove è ricoverato in coma a causa di un grave trauma cranico. Illeso l'automobilista coinvolto nell'incidente, sulla cui esatta dinamica sono in corso le indagini.