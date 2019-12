in foto: L’auto rimasta incastrata sui binari della linea ferroviaria a Sangiano, in provincia di Varese. Foto: Vigili del fuoco

Un automobilista ha imboccato la strada sbagliata e si è ritrovato sui binari della linea ferroviaria di Sangiano, paese in provincia di Varese, rimanendo incastrato senza possibilità di fare manovra inversa. Il fatto è successo ieri sera, giovedì 26 dicembre, verso le 19.30.

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, allertati poco dopo le 19.30, si sono recati sul posto per risolvere il problema. Arrivati in via Vittorio Veneto, luogo dell'incidente, con un'autopompa, si sono subito dati da fare per rimuovere il veicolo che si trovava a pochi metri dal passaggio a livello. La circolazione dei treni ha subìto pesanti rallentamenti e ritardi, considerato il blocco della circolazione per permettere ai pompieri di operare in sicurezza ed evitare incidenti peggiori. Dopo poco, i vigili hanno portato a termine l'operazione, mettendo in sicurezza il veicolo e consentendo il pieno ripristino della circolazione ferroviaria.

A Milano capita anche alla Guardia di Finanza

L'incidente di Santo Stefano in provincia di Varese ha riportato alla mente quando, a Milano, anche la Guardia di Finanza era cascata nel tranello dei binari. Il 12 novembre scorso infatti i finanzieri avevano sbagliato strada finendo sui binari del tram e bloccando la circolazione all'altezza di Lanza. Ci vollero un paio d'ore per ripristinare la percorribilità della zona, sia a livello tranviario che automobilistico. Non era la prima volta che in quel punto qualcuno sbagliasse a imboccare la strada, finendo per bloccare la viabilità dei tram.