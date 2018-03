La premature scomparsa di Davide Astori, difensore e capitano della Fiorentina, trovato morto nella sua camera d'albergo a Udine, dove la squadra era in trasferta, deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio, ha gettato nella sconforto tutti, non solo il mondo del calcio. Napoli, a cui il calciatore era legato per questioni di cuore – la compagna Francesca Fioretti è originaria di Marano, nella provincia partenopea – ma anche la comunità di San Giovanni Bianco, cittadina della provincia di Bergamo nella quale Astori è nato il 7 gennaio del 1987 e nella quale vive ancora la famiglia, avvisata dalla società della scomparsa del calciatore, è sconvolta dalla tragica notizia.

Proprio con la società sportiva locale, il Ponte San Pietro, Astori aveva mosso i primi passi nel mondo del calcio, prima di approdare nelle giovanili del Milan, che ha lanciato la sua carriera. La svolta in Serie A con il passaggio al Cagliari, poi alla Rome e infine alla Fiorentina, dove si era conquistato la fiducia dei compagni di squadra e della società, diventandone il capitano. La consacrazione, poi, con la convocazione nella Nazionale Italiana, gruppo del quale era ormai un elemento fisso.