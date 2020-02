in foto: (immagine di repertorio)

Poteva andargli peggio, molto peggio. Ma alla fine se l'è cavata con qualche contusione e un leggero trauma cranico l'uomo di 49 anni che oggi, martedì 11 febbraio, è rimasto vittima di un incidente stradale sulla Paullese, vicino San Donato (Milano). Come confermato dalla polizia locale, il 49enne alla guida della sua Skoda Octavia, stava procedendo sulla strada statale 415 in direzione Crema quando ha perso il controllo del veicolo. Dapprima ha urtato un tir in fase di frenata a causa di un semaforo rosso, poi l'ha superato sulla destra ed è andato a scontrarsi a forte velocità contro un secondo semaforo, abbattendolo.

L'uomo è stato probabilmente colto da un malore

Solo allora la corsa del veicolo è stata arrestata. Immediatamente avvisati, i soccorsi si sono precipitati sul posto con un'ambulanza e un elisoccorso che è atterrato in zona, oltre all'arrivo di tre pattuglie della polizia locale di San Donato. Estratto dal veicolo, l'uomo – inizialmente trovato non cosciente – ha risposto agli stimoli dei soccorritori ed è stato portato all'ospedale di Rozzano in codice giallo. Gli agenti della locale hanno invece provveduto a ricostruire la dinamica dell'incidente effettuando tutti i rilievi del caso. L'uomo avrebbe causato il caos stradale in un momento in cui non era cosciente, probabilmente colto da malore.

L'incidente sulla tangenziale est di Milano: traffico in tilt all'uscita di Lambrate

Un altro incidente stamattina, sulla tangenziale est di Milano, avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per le persone rimaste coinvolte. Lo scontro tra un mezzo pesante e due auto all'uscita per Lambrate è avvenuto poco prima delle 9 e ha visto rimanere ferite due donne in modo lieve, poi soccorse dagli operatori sanitari delle ambulanze arrivate sul posto. Con loro, anche i vigili del fuoco, intenti a mettere in sicurezza i veicoli e l'area, oltre alle forze dell'ordine che dovranno ricostruire la dinamica. I disagi per il traffico sulla tangenziale est sono stati ingenti per tutta la mattinata a causa della parziale chiusura momentanea della strada.