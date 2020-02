Due feriti e code sulla tangenziale est di Milano dopo un incidente stradale tra un mezzo pesante e due auto all'altezza dell'uscita di Lambrate. Lo scontro è avvenuto pochi minuti prima delle 9 di oggi, martedì 11 febbraio.

Incidente sulla tangenziale est a Lambrate: due feriti, code a tratti

Nello schianto sono rimaste ferite due donne di 26 e 48 anni, entrambe in condizioni non gravi e soccorse in codice verde dagli equipaggi delle ambulanze del 118 Areu. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e le forze dell'ordine. Resta da ricostruire la dinamica dell'incidente. La tangenziale è stata parzialmente chiusa e il traffico scorre sulla carreggiata ridotta. Si sono formate code a tratti sulla tangenziale est code a tratti tra il bivio A4 e il tratto rubato e Lambrate in direzione Bologna.

Scontro auto-furgone sulla statale a Vezza d'Oglio

Un altro incidente è avvenuto nella serata di ieri a Vezza d'Oglio, nel Bresciano, dove un’auto e un furgone si sono scontrati lungo la strada Statale 42: l’impatto è stato violentissimo e l’autista del mezzo pesante è rimasto incastrato tra le lamiere. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. È stato trasportato in codice rosso al Civile di Brescia dove è giunto in condizioni critiche. Per il 30enne alla guida della vettura invece la situazione è apparsa meno drammatica e per lui è stato sufficiente un trasporto in ospedale in ambulanza.