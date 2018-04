Ci siamo: eserciti di architetti, creativi, designer, semplici amanti ed esperti di design e aspiranti tali sono pronti a riversarsi nelle varie zone di Milano che ospiteranno gli eventi della Design week, che comprende il Salone del mobile e il Fuorisalone. Bastano alcuni numeri per farvi capire come sarà facile perdersi e "impazzire" facilmente in questi giorni: sono oltre 1.300 gli eventi in programma e circa 400mila i visitatori attesi a Milano in questi giorni. Ecco dunque alcuni consigli utili per evitare di trovarsi a girare come trottole senza però riuscire a vedere niente.

Iniziamo da un distinguo magari banale, ma utile per i non addetti ai lavori. Il "vero" Salone del mobile si svolge dal 17 al 22 aprile nei padiglioni della fiera di Rho, appena fuori da Milano. È una manifestazione storica, tanto da essere giunta alla sua 57esima edizione (qui le novità principali di quest'anno). È riservata agli addetti ai lavori, ma sabato 21 e domenica 22 aprile si apre anche al pubblico: il biglietto costa 35 euro. Qui tutte le informazioni per raggiungere il polo fieristico di Rho.

Quello che molti identificano con il Salone del mobile è in realtà il Fuorisalone, una caleidoscopica raccolta di eventi (che in alcuni casi eventi non sono) che si svolge in diverse zone della città in contemporanea con il Salone vero e proprio. Il fil rouge di tutte le iniziative è il design, nelle sue varie sfaccettature e accezioni legate alla vita quotidiana, alla moda, all'arte e ad altri aspetti della vita. Fanpage.it ha selezionato per voi alcuni eventi tra quelli più interessanti da seguire e ha anche fatto una cernita tra gli eventi gratuiti a tema moda più spettacolari.

Un consiglio: non pensate di visitare tutto subito

Come ulteriore consiglio, vale la regola della moderazione: non pensate di poter seguire in un solo giorno tutti gli eventi in programma, piuttosto selezionate una delle aree in cui ci sono iniziative (che vengono chiamate distretti) e lasciatevi guidare dalla vostra curiosità. Le zone del design quest'anno sono 11: Brera, Tortona, Ventura (che si è scisso in Ventura Centrale e Ventura project), Cinque vie, Superstudio più, Porta Venezia, Zona Sant'Ambrogio, Asia design pavillion, La Triennale di Milano, Bovisa e la Fabbrica del vapore. Se non siete ancora sazi di consigli, di seguito ci permettiamo di suggerire brevemente altri eventi. Se non siete sazi in generale, invece, a questo link c'è una mappa con tutti i ristoranti in cui mangiare durante la Design week.