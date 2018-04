Migliaia di corse per il Salone del mobile 2018 e maggiore attenzione sul fronte della sicurezza. Novità in vista per Trenord, partecipata della Regione Lombardia che gestisce il trasporto ferroviario locale. La prima riguarda la Milano design week, da anni la principale manifestazione milanese per numero di presenze. Il Salone del mobile e il Fuorisalone attirano ogni anno centinaia di migliaia di appassionati e curiosi. La sede del Salone vero e proprio è il polo fieristico di Rho. Da domani, martedì 17 aprile, fino a venerdì prossimo, 20 aprile, ogni giorno fermeranno alla stazione di Rho Fiera 268 corse tra suburbane e corse regionali. Sabato 21 e domenica 22 aprile saranno invece oltre 200 le corse che serviranno il polo fieristico internazionale, per un totale di quasi 1.500 corse per tutta la durata della manifestazione.

I biglietti e le corse per il Salone del mobile

Due le tariffe per la stazione di Rho Fiera: 4,40 euro per il biglietto di andata/ritorno da tutte le stazioni di Milano e 13 euro per il biglietto speciale Trenord Day Pass, valido per raggiungere Rho Fiera da tutte le stazioni della Lombardia. Per raggiungere il Salone del mobile da Milano, senza scambi, si possono prendere i treni delle linee suburbane S5 (Varese-Milano-Treviglio) e S6 (Novara-Milano-Treviglio) da una delle fermate cittadine del passante ferroviario: Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria e Forlanini. La fermata di Rho Fiera è collegata direttamente anche con i treni della linea S11 Chiasso-Como-Milano e delle linee regionali Milano-Varese, Milano-Arona e Milano-Luino. Da Milano Centrale, per arrivare senza cambi a Rho-Fiera, si possono utilizzare i treni regionali per Domodossola. Da Malpensa invece si può raggiungere la stazione di Milano Porta Garibaldi e poi utilizzare il passante ferroviario. Dal resto della Lombardia si può raggiungere il Salone del mobile con quattro linee regionali (Varese-Milano, Domodossola-Milano, Arona-Milano e Luino-Milano) e tre linee suburbane (S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Treviglio e S11 Chiasso-Como-Milano).

Più attenzione alla sicurezza: da oggi in servizio altre 18 guardie giurate

La seconda novità annunciata da Trenord riguarda il tema della sicurezza, molto sentito da parte dei passeggeri. A partire da lunedì 16 apriler, proprio alal vigilia della Milano design week, altre 18 guardie particolari giurate entrano in servizio su tutti i treni Trenord e nei principali depositi, per il presidio dei convogli. I vigilantes sono stati ingaggiati dall’azienda di trasporto ferroviario e hanno conseguito l’abilitazione a operare a bordo treno dopo un esame sostenuto presso la Prefettura di Milano. Con le nuove 18 guardie sale a 90 il numero dei vigilantes a servizio di Trenord. Le guardie vengono dislocate sulle linee ferroviarie e negli orari di maggiore necessità, definiti e costantemente aggiornati grazie a un monitoraggio quotidiano effettuato da Trenord attraverso il Focal Point Security.