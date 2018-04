Eventi (circa 1.200 quelli in calendario), installazioni, serate, mostre. Dal 17 al 22 aprile, durante la settimana del Salone del mobile 2018 (e il relativo Fuorisalone), Milano si trasformerà come ogni anno nella capitale mondiale del design. L'iniziativa, giunta alla sua 57esima edizione, richiamerà come ogni anno nel capoluogo lombardo centinaia di migliaia di persone, sia addetti del settore (architetti, artisti, designer, creativi e appassionati), sia semplici curiosi che approfitteranno della vivacità di questi giorni per visitare una città con una dimensione sempre più internazionale. Anche il meteo quest'anno aiuterà quella che è la più importante kermesse milanese: dopo la pioggia della scorsa settimana da oggi fino a domenica 22 aprile sono attese giornate soleggiate e con temperature decisamente primaverili, con massime intorno ai 25 gradi.

Dove mangiare a Milano durante il Fuorisalone? La mappa di The Fork

Insomma, tutto sembra pronto: hotel, case private e bed and breakfast sono pieni da tempo, tutti i brand (anche quelli non legati al design) sono pronti con le loro iniziative di comunicazione e l'atmosfera in città è frizzante. Ma c'è un aspetto, a cui comunque designer e appassionati del settore non potranno rinunciare, che forse è passato sotto traccia rispetto al resto: il cibo. Dove mangiare a Milano durante la Design week? È una domanda a cui prova a rispondere il portale "The Fork", piattaforma di proprietà di Tripadvisor leader in Europa per le prenotazioni online di ristoranti. Per quanto riguarda la zona Tortona, quella dove storicamente è nato il Fuorisalone, la app propone tre locali: il ristorante di Enrico Bartolini, aperto dallo chef stellato all'interno del Mudec di Milano, "Esco Bistrò Mediterraneo" e il ristorante indiano "Shri Ganesh". Nel locale di Bartolini si potranno assaggiare i suoi cavalli di battaglia, come i gamberi mezzi fritti, il risotto Arlecchino, gli gnocchi di bietole con salsa di ricci o il piccione cucinato con capperi e uva americana. Una cucina mediterranea, con piatti della tradizione milanese e piemontese, è quanto si può trovare all'interno di "Esco Bistrò Mediterraneo", locale decisamente più friendly. Spazio alla cucina etnica indiana, con specialità come mix tandoori, pakori di gamberetti e chicken sashi invece allo "Shri Ganesh", dove si respira un'atmosfera famigliare, ma al tempo stesso ricercata. E per gli altri distretti del design? Nessun problema: "The Fork" ha infatti lanciato una mappa interattiva (la potete consultare a questo indirizzo) dove, per ciascuna delle zone di Milano che ospiteranno eventi legati al Salone del mobile e del Fuorisalone, sono elencati e geolocalizzati i ristoranti. Per ogni locale c'è anche il link attraverso cui verificare la disponibilità e prenotare subito.