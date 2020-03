in foto: Beppe Sala, sindaco di Milano

"Oggi si comincia a respirare un'aria diversa, c'è più voglia o addirittura necessità di parlare di ripresa e di ripartenza anche se è ovvio che nessuno ignora il fatto che siamo in una situazione ancora molto complessa". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala nel consueto video messaggio per fare il punto sull'emergenza Coronavirus in città. Da ieri la provincia di Milano è ufficialmente il territorio più colpito dall'epidemia, almeno per quanto riguarda il numero di contagi: con 8677 casi (di cui 3560 in città) ha superato la provincia di Bergamo, dove i casi accertati sono 8664. Il sindaco si è però soffermato su un altro aspetto della pandemia: "Leggo i vostri commenti – ha detto ai cittadini -. Siamo passati da una fase soprattutto di denuncia di chi non rispetta le regole, di chi è al parchetto o dei runner agli ultimi giorni in cui c'è più consapevolezza delle proprie difficoltà: di come pagare l'affitto, di chi ha perso o rischia di perdere il lavoro e chi addirittura fa già fatica a fare la spesa".

Ci vorrà presumibilmente un anno, nel frattempo bisognerà modulare i comportamenti

"Ecco la mia promessa, – ha proseguito Sala – la mia conferma è che siamo qui per pensare soprattutto a chi è più in difficoltà e vi garantisco veramente che dal primo giorno abbiamo lavorato in questo senso rimodulando la rete del volontariato e stando vicino alla fascia di popolazione più in difficoltà". Il sindaco ha però anche sottolineato come per superare l'emergenza Coronavirus bisognerà aspettare a lungo: "Sarà lunga, presumibilmente un anno perché questo sarà il tempo necessario, ci dicono, per avere un vaccino per tutti. Nel frattempo bisognerà modulare le nostre esistenze i nostri comportamenti, ponendo attenzione a due fasce anagrafiche: gli anziani perché per il loro bene e la loro salute vanno protetti, anche isolati, e i bambini". L'ultimo pensiero del sindaco è stato per tutte le vittime del Coronavirus, che oggi alle 12 sono state ricordate in tutti i Comuni italiani con un minuto di silenzio.