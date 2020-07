in foto: Il sindaco di Milano Beppe Sala

Alla riapertura della Scala di Milano, che torna ad accogliere il pubblico dopo 130 giorni di chiusura a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, il sindaco Beppe Sala si è detto "preoccupato per Milano perché stiamo vivendo un momento non facile che durerà un po'".

Sala: Milano tornerà anche meglio di prima

Il primo cittadino milanese ha però cercato di smorzare il timore per le sorti della città dicendo che "cercando di essere realista e ottimista, credo che fra qualche anno Milano sarà ancora nella posizione che le compete". Sala ha spiegato che "Milano ha le energie per trasformarsi e diventare ancora Milano", aggiungendo che "non si tratta di tornare il più in fretta possibile come eravamo. Alcune cose andranno cambiate, ma quando si ha cultura, creatività, università e imprenditorialità, caratteristiche che hanno poche città nel mondo, devi rimanere tranquillo sul tuo futuro". Infine, Sala ha chiosato assicurando che "Milano tornerà anche meglio di prima".

La Filarmonica ricorda Morricone: Esempio di grande umiltà e dedizione

Quest'oggi, alla notizia della scomparsa del Maestro Ennio Morricone, morto a Roma all'età di 91 anni, la Filarmonica della Scala ha ricordato il compositore descrivendolo come "il più prolifico e creativo autore di musica per il cinema moderno. La sua scomparsa è una grande perdita per il mondo della musica". Considerato "erede di una grande tradizione italiana", il Maestro Morricone ha "con le sue note ha reso immortali le opere cinematografiche di autori quali Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, Elio Petri, Roman Polanski, Brian De Palma, Oliver Stone, Quentin Tarantino e tanti altri". La nota della Filarmonica prosegue citando il suo lascito, "un patrimonio musicale universale con un esempio di grande umiltà e dedizione".