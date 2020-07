in foto: Ennio Morricone a Berlino

"Ennio Morricone è stato il più prolifico e creativo autore di musica per il cinema moderno. La sua scomparsa è una grande perdita per il mondo della musica". Così La Filarmonica della Scala ha voluto ricordare "il Maestro, direttore d'orchestra, compositore e orchestratore raffinato", scomparso questa mattina all'alba all'età di 91 anni a Roma.

Ci lascia un patrimonio musicale universale

Definito "erede di una grande tradizione italiana", Ennio Morricone ha "con le sue note ha reso immortali le opere cinematografiche di autori quali Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, Elio Petri, Roman Polanski, Brian De Palma, Oliver Stone, Quentin Tarantino e tanti altri – si legge nella nota – ci lascia un patrimonio musicale universale con un esempio di grande umiltà e dedizione". Nel 2006 era salito sul podio della Filarmonica per una tournée promossa da Giorgio Armani e diventata anche un disco: "Sui leggii – ricorda la Filarmonica – temi celebri come C'era una volta in America, una delle pagine più sentimentali che Morricone abbia composto, le colonne sonore dei western di Leone (Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West, Giù la testa, con la voce del soprano Susanna Rigacci), e ancora Cinema paradiso e Malena di Giuseppe Tornatore, Novecento di Bertolucci e Mission, con il coro diretto da Bruno Casoni". Una seconda apparizione di Ennio Morricone sempre alla Filarmonica è avvenuta poco più di un anno dopo per festeggiare l’Oscar alla Carriera.

Ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico

Secondo quanto spiegato dall'amico e avvocato Giorgio Assumma in una nota specifica, Morricone "ha conservato sino all'ultimo piena lucidità e grande dignità: ha salutato l'amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stato accanto fino all'estremo respiro ha ringraziato i figli e i nipoti per l'amore e la cura che gli hanno donato – si legge nelle parole di Assumma – ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività".