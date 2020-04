Nel giorno in cui il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che le misure restrittive per limitare il contagio da Coronavirus saranno prorogate fino al 13 aprile, ma vi sono state polemiche per la circolare del Viminale (poi chiarita) che autorizzava le passeggiate di un solo genitore e del proprio figlio vicino casa, il sindaco di Milano Beppe Sala ha notato un insolito movimento per le vie della città: "Tornando dalla Barona ho visto abbastanza gente in giro", ha detto Sala nel consueto e quotidiano video messaggio che diffonde sui social network per fare il punto sulla situazione Covid-19 a Milano. "Ognuno avrà avuto i suoi buoni motivi – ha aggiunto il sindaco – ma lasciatemelo dire: sono giorni in cui non dobbiamo mollare, stiamo a casa perché i segnali di miglioramento si vedono, quindi non sprechiamo lo sforzo che abbiamo fatto finora".

Milano e provincia primi per numero di casi di Coronavirus in Lombardia

Il riferimento di Sala è ai dati ufficiali sulla pandemia comunicati da Regione Lombardia: da giorni si assiste a un rallentamento della crescita dei contagi e, anche se il momento in cui assisterà a una decrescita sembra ancora lontano, ieri due dati – la riduzione delle persone ricoverate in terapia intensiva e il minore afflusso nei pronto soccorso degli ospedali – sono apparsi come un segnale positivo. Non bisogna però abbassare la guardia, come ripetono tutti: anche perché proprio Milano e la sua provincia sono ormai diventati da giorni i territori con più casi di Covid-19 in Lombardia, ed è dunque fondamentale limitare il più possibile l'ulteriore diffusione del contagio.

La Milano che aiuta: Sala visita uno degli hub da dove partono gli aiuti alimentari

Oltre a invitare i milanesi a restare a casa, nel video Sala ha fatto vedere ciò che accade da ormai tre settimane in uno dei 7 hub cittadini da cui partono aiuti alimentari che vanno alle famiglie più bisognose. Sono circa 10mila i cittadini milanesi che usufruiscono del servizio, ricevendo a casa un pacco spesa di circa 8 chili che contiene generi alimentari come passata, riso, pasta, biscotti, latte e formaggini. Sala ha incontrato i lavoratori dell'hub alla Barona: si tratta di dipendenti del Comune e volontari, impegnati a smistare le derrate alimentari che arrivano dal magazzino del Banco alimentare (1-2 tonnellate al giorno), imbustarle e poi consegnarle tramite 25 pulmini.