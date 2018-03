Si sostituivano alle ditte di trasporto incaricate di spedire merci in tutta Italia e all'estero ma, anziché consegnare i carichi, li rubavano. Sette persone sono state arrestate dai carabinieri in diverse città d'Italia con le accuse di truffa, falso e sostituzione di persone. A coordinare le indagini che hanno portato agli arresti odierni è stata la procura della Repubblica di Monza. Tra le vittime dell'organizzazione criminale, che secondo gli inquirenti era una vera e propria associazione a delinquere con carattere transnazionale, anche un nome noto: Zucchero "Sugar" Fornaciari. Nel novembre del 2016, infatti, i sette arrestati erano riusciti a impossessarsi, in maniera fraudolenta, di un carico contenente gli strumenti musicali della band del noto cantante, sottraendolo a una ditta di trasporti. Il prezioso carico era stato successivamente recuperato.

Gli arrestati hanno messo a segno almeno 16 truffe

L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Monza è stata eseguita, oltre che in Brianza, anche nelle province di Bergamo, Brescia, Pavia e Trapani. Gli arrestati sono tutti cittadini italiani: tra settembre 2016 e febbraio 2017 avrebbero messo a segno 16 truffe per una valore complessivo di circa 600mila euro. Nel mirino degli arrestati sono finite ditte di trasporto su gomma che operavano sia in Italia sia all'estero. Il gruppo criminale si sostituiva con l'inganno a queste ditte, tutte referenziate, riuscendo a ottenere commesse per trasportare le merci: ma i carichi poi sparivano misteriosamente.