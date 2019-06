in foto: Immagine di repertorio

Non si sono fermati al posto di blocco, ingaggiando un folle inseguimento con i carabinieri, durante il quale avrebbero esploso anche dei colpi di pistola contro i militari dell'Arma: due uomini, entrambi originari del Marocco, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, mentre un terzo uomo si è dato alla fuga ed è ricercato. È accaduto a Rozzano, nella provincia di Milano, nella serata dello scorso 30 maggio, ma l'episodio è stato reso noto soltanto adesso. I carabinieri, impegnati in operazioni di controllo del territorio, hanno cercato di fermare un veicolo sospetto, nel quale c'erano i tre uomini: il conducente, però, non avrebbe rispettato l'alt dei militari, accelerando e dando vita così ad un inseguimento.

Durante l'inseguimento a folle velocità, i malviventi hanno speronato più di una volta l'auto dei carabinieri: l'inseguimento si è concluso in via Cassino Scanasio, quando uno dei malviventi è sceso dall'auto e ha sparato alcuni colpi di pistola in direzione dei militari dell'Arma. Lo stesso, poi, si è dato alla fuga, continuando a sparare e facendo perdere le proprie tracce nei campi circostanti: per fortuna, nessuno dei proiettili è andato a segno e nessuno dei militari risulta ferito. Sul posto sono arrivate altre pattuglie dei carabinieri, in supporto dei colleghi, che sono riuscite a bloccare gli altri due malviventi, che sono stati così arrestati per resistenza a pubblico ufficiale: dopo essere stati giudicati per direttissima, per i due si sono aperte le porte del carcere. Il terzo uomo, invece, è ancora in fuga: i carabinieri sono sulle sue tracce.