Ha scavalcato un cancello per gioco, come probabilmente aveva fatto anche altre volte. Ma ieri sera il gioco ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un ragazzino di 12 anni. L'adolescente è infatti rimasto infilzato da una delle lance dell'inferriata, che gli ha provocato un taglio all'addome di circa quattro centimetri. L'episodio è accaduto pochi minuti prima delle 20 a Rozzano, nell'hinterland di Milano. Il ragazzino si trovava in piazza Foglia, intento a cercare di scavalcare la cancellata, quando improvvisamente deve aver perso l'equilibrio e si è ferito. Sul posto, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Il ragazzino è stato soccorso sul posto e poi caricato in ambulanza e trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano. Le sue condizioni sarebbero serie, anche se fortunatamente il ragazzo non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Corsico, per ricostruire nei dettagli quanto accaduto.

Il precedente: ragazzino di 13 anni ferito a Rho

L'episodio accaduto ieri a Rozzano ricorda una vicenda simile accaduta nell'aprile del 2016 a Rho, sempre nell'hinterland di Milano. La dinamica è simile: in quel caso a rimanere ferito da un'inferriata fu un ragazzino di 13 anni, che stava cercando di scavalcare assieme ad alcuni amici il cancello di un edificio disabitato. Anche in quel caso, fortunatamente, il ragazzino riportò una ferita profonda allo sterno, ma non rischiò la vita.