in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Rosate, paese alle porte di Milano. Un operaio di circa 55 anni, come comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, è rimasto schiacciato sotto una pressa sul luogo di lavoro.

Il trasferimento in codice rosso al Niguarda

L'incidente si è registrato poco prima delle 10 di questa mattina, martedì 12 maggio, in via Alessandro Volta. Immediatamente allertati, i soccorsi sono arrivati con un'ambulanza e l'elisoccorso: è stato proprio quest'ultimo mezzo a portare urgentemente l'uomo in codice rosso all'ospedale Niguarda dove starebbe lottando tra la vita e la morte. Intanto, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono nella ditta dove l'uomo è impiegato, la Unipc, per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento, infatti, non si hanno informazioni dettagliate riguardanti come l'operaio sia potuto rimanere schiacciato dall'oggetto meccanico.

A Verolavecchia agricoltore schiacciato dal trattore

Sabato 9 maggio, a Verolavecchia, paese in provincia di Brescia, un altro uomo è rimasto schiacciato dalle ruote del suo trattore, mossosi per ragioni ancora da stabilire. Il 67enne, di professione agricoltore, è rimasto quindi in balìa del pesante mezzo per arare i campi in attesa che i soccorsi lo raggiungessero. Verso le 10.30 sono arrivate nel paese bresciano due ambulanze e l'elisoccorso degli Spedali Civili di Brescia, così come i carabinieri. Le condizioni del 67enne sono apparse da subito critiche a causa dei gravi traumi da schiacciamento riportati. L'uomo è stato quindi trasferito in codice rosso in elicottero agli Spedali Civili di Brescia dove sarebbero riusciti a salvarlo.