Un operaio di 24 anni è finito in ospedale con gravi ustioni a una gamba dopo che un getto di acido bollente lo ha colpito mentre lavorava in un'azienda di Roncadelle, in provincia di Brescia. Le urla del giovane lavoratore hanno attirato l'attenzione dei colleghi, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Incidente sul lavoro a Roncadelle: operaio ustionato da un getto di acido

L'incidente sul lavoro è avvenuto attorno alle 16.25 di ieri, lunedì 16 dicembre. Sul posto, in via Mattei a Roncadelle, sono arrivate un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. Il 24enne è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato curato per l'ustione alla gamba e per i fumi dell'acido inalati al momento dell'incidente. Le sue condizioni non sono giudicate critiche e non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i tecnici dell'Ats bresciana che hanno effettuato i rilievi dal caso per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e accertare eventuali responsabilità.

Schiacciato dai detriti: morto un lavoratore a Gazzuolo

Poche ore prima, a Gazzuolo, in provincia di Mantova, un uomo di 45 anni ha perso la vita mentre azionava una gru a ragno. Il lavoratore deceduto era il titolare dell'azienda demolitrice di rottami metallici dove è avvenuto l'incidente. Stando ai rilievi di carabinieri e vigili del fuoco, sarebbe stata fatale al 45enne la caduta di detriti che lo hanno schiacciato. I sanitari del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.