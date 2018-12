in foto: Stefano Lanzoni (Facebook)

Da cinque giorni non si avevano più sue notizie. Ma oggi finalmente Stefano Lanzoni è stato ritrovato: il 42enne di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, si trovava a quanto pare in una cascina dismessa confinante con quella di uno zio. Lanzoni sarebbe stato trovato in stato confusionale: non è ancora chiaro perché si sia allontanato facendo perdere le sue tracce. L'uomo è molto conosciuto in città perché si era candidato come sindaco alle prossime elezioni amministrative per una lista civica, "Cittadini di Romano". Domenica 23 dicembre però si era allontanato dalla cascina Sant'Eusebio, dove abita col padre, lasciando tre lettere indirizzate alla famiglia e a due amici che condividono con lui la passione per la politica.

La sorella del 42enne aveva diffuso un appello sui social network

Per giorni il 42enne era stato cercato dai carabinieri nei dintorni di Romano di Lombardia e anche nella zona del Cremasco, in quanto il suo cellulare aveva agganciato per l'ultima volta una cella proprio in quella zona. La sorella Alessia aveva diffuso un appello anche sui social network, dove era circolata anche la falsa notizia del ritrovamento senza vita del fratello. Oggi finalmente è giunta la notizia che i famigliari e gli amici di Lanzoni aspettavano da giorni. Si dovrà ora capire se un problema in vista delle elezioni amministrative del 2019 (la scissione interna della lista civica per cui si doveva presentare Lanzoni), possa aver turbato la psiche del 42enne spingendolo ad allontanarsi di casa.