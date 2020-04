in foto: Reanna Casalini (Foto da Prima Treviglio)

Non sono solo i medici e gli infermieri ad aver pagato a caro prezzo il loro impegno contro il Coronavirus. Anche un'altra categoria di professionisti che non si è mai fermata, quella dei farmacisti, piange oggi l'ottava vittima stroncata dal Covid-19. Si tratta di Reanna Casalini, 62enne di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. La donna ha lavorato fino all'ultimo a Romano, dove era molto conosciuta: era la moglie di Augusto Zaninelli, cardiologo e medico di base, e aiutava il marito anche nella sua attività ambulatoriale nello studio in via Marconi. Reanna Casalini è deceduta sabato a causa del virus che nella Bergamasca ha colpito in maniera durissima (ieri i casi sono arrivati a 10.426) e continua a uccidere, anche se fortunatamente in maniera minore rispetto a metà marzo.

La Fofi: Ha lavorato fino all'ultimo, condoglianze alla famiglia

A comunicare la notizia della morte di Reanna Casalini è stato il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), Andrea Mandelli: "Reanna, fino all’ultimo, ha operato a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, nella distribuzione dei farmaci veterinari, uno degli elementi chiave della filiera alimentare – da cui tutti dipendiamo – ma anche della sicurezza della collettività – ha affermato il presidente Mandelli in una nota apparsa sul sito della Fondazione -. Di lei, come degli altri sette colleghi che ci hanno lasciati finora, dobbiamo dunque lodare l’abnegazione. E il nostro pensiero va anche alla gravissima situazione in cui si trovano a operare i farmacisti e tutti i professionisti della salute nelle province di Bergamo e Brescia, le cui comunità stanno pagando un prezzo altissimo alla pandemia. Alla famiglia di Reanna, e a tutti i suoi cari, vanno le più sentite condoglianze del Comitato centrale della Fofi e di tutti i colleghi".

Il nome di Reanna, unitamente alla data di nascita e al numero della sua iscrizione sull'Albo professionale, campeggia adesso sul sito della Fofi che tiene conto di tutti i farmacisti morti dall'inizio dell'emergenza. Un elenco simile lo si può trovare sul sito della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri): finora sono 116 i medici morti a causa del Coronavirus.