Nel consueto appuntamento social, è stato diramato il bollettino della Lombardia di oggi, martedì 14 aprile, con i dati aggiornati relativi all'emergenza Coronavirus. Salgono a 61.326 i casi di contagio accertati, in aumento di 1.012 unità rispetto a ieri quando erano 60.314. Le persone ricoverate in ospedale sono 12.077, con un incremento di 49 pazienti. Cala ancora il numero delle persone curate in terapia intensiva: sono 1.122 in totale, in calo di 21 unità. Cresce il numero totale dei dimessi, arrivato a quota 36.985 e purtroppo anche quello dei decessi giunti a 11.142, con un aumento di 241 unità in 24 ore. I tamponi effettuati in totale in tutta la regione sono stati 214.870, in aumento di 3.778.

L'assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha commentato con ottimismo l'andamento del contagio: "Da oggi continuiamo a darvi i dati ma questo elemento di approfondimento perde la sua attenzione, ha trovato una sua situazione di stabilità, è bene che si parli del domani, di come progettare la riapertura la ripresa". "L'attenzione deve rimanere alta", ha aggiunto Gallera "ma iniziamo a guardare a come riprendiamo la nostra quotidianità che sarà diversa".

I dati delle province: Milano continua a crescere

Per quanto riguarda i dati provinciali invece, rallenta il contagio nella città metropolitana di Milano, dove sono arrivati a 14.350 i casi accertati (+189), di cui 5.914 in città (+57). Il capoluogo lombardo resta comunque l'osservato speciale per il continuo aumento dei contagi. In provincia di Brescia i contagi sono arrivati a 11.093 (+125), mentre a Bergamo sono 10.426 (+35). A Cremona i casi sono arrivati a 5.172 (+60), nella provincia di Monza Brianza 3.821 (+101), a Pavia 3.246 (+53), a Mantova 2.631 (+60), a Varese 1.812 (+102), a Como 2.106 (+91), a Lodi 2.569 (+10), a Lecco 1.970 (+59) e a Sondrio 849 (+53).

Calano le chiamate al 112, situazione nei pronto soccorso è tornata normale

“Emerge un dato confortante: il numero delle chiamate al 112 si è drasticamente ridotto sia su Brescia e Bergamo, sia su Milano, sia su Ats Valpadana", ha spiegato Gallera. "Nei pronto soccorso la situazione è tornata alla normalità, oggi il numero delle persone che arrivano in ospedale con problemi non legati al coronavirus è maggiore di quelli con sintomi covid-19”.

Dal 21 aprile al via i test sierologici per la patente di immunità

La Lombardia ha annunciato che dal 21 aprile saranno effettuati i primi test sierologici messi a punto dall'Irccs San Matteo di Pavia. A tal proposito, l'assessore al Welfare Giulio Gallera ha spiegato che "il test non è rapidissimo ma ci consente di raddoppiare i numeri che abbiamo". L'assessore ha poi detto che "purtroppo gli scienziati ci dicono che i test con la gocciolina di sangue" non sono ancora validi e non hanno quindi valore diagnostico, motivo per cui "si farà un test col prelievo di sangue. Così si capirà se le persone hanno anticorpi immunizzanti che hanno bloccato il virus". Gallera ha comunque assicurato che "se arrivassimo a test più veloci e affidabili, saremmo i primi ad attivarli". Per iniziare, verrà testato il personale sanitario delle province di Cremona, Lodi, Bergamo e Brescia. Ogni giorno verranno testate circa 20mila persone. "Questi test triplicheranno al nostra capacità di intervento", ha assicurato Gallera. "Sui tamponi stiamo facendo il massimo che il mercato ci consente di fare, c'è un problema di reagenti", ha affermato l'assessore.