in foto: Roberto Formigoni

"Ho fatto le vacanze da un amico e vivo in casa con altre persone. Avevo da parte 2mila euro per un viaggio. Li ho messi via". Non è più il Roberto Formigoni delle cene, degli abiti eleganti, dei viaggi in giro per il mondo, delle vacanze in yacht. Dopo la condanna per il caso Maugeri, confermata in appello, e il blocco della pensione, l'ex presidente della Regione Lombardia sostiene, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, di aver perso tutto. "Sono rimasto costernato. Ma costernato più per l'Italia che per me perché l'Italia una volta era la patria del diritto", spiega Formigoni. "Mi si accusa – spiega – di aver favorito la Maugeri e il San Raffaele con delle delibere di giunta e una legge. Sono tutti atti collegiali e condivisi che hanno coinvolto funzionari, l'assessore alla Sanità e i colleghi di giunta che l'hanno votata. Perché solo Formigoni?".

L'ex governatore smentisce anche di aver favorito i privati. Per lui "l'85 per cento di quei soldi è andata agli ospedali pubblici. Solo il 15 per cento ai privati. Inoltre, scomparso Formigoni, la Regione ha continuato a muoversi secondo il nostro modello riconoscendolo virtuoso ed efficiente. Ho fatto le vacanze da un amico e vivo in casa con altre persone. Avevo da parte 2000 euro per un viaggio. Li ho messi via. È stragiusto che nessun altro sia stato condannato perché non abbiamo commesso nessun reato, ma non li ho commessi neanch'io. È un processo a 20 anni di governo virtuoso della Lombardia. Mi hanno condannato al rogo e alla damnatio memoriae".

Due giorni fa Formigoni è stato condannato in appello a sette anni e mezzo ed è stato interdetto dai pubblici uffici. Formigoni era imputato per la vicenda dei presunti fondi neri della Fondazione Maugeri e dell'ospedale San Raffaele. L'ex governatore avrebbe beneficiato di utilità quantificate in oltre 6,6 milioni di euro. Soldi che, secondo gli inquirenti, avrebbe reinvestito, in parte, in cene, viaggi e yacht in affitto.