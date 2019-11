in foto: Il palazzo dove è avvenuto l’omicidio il 25 dicembre 2018 (Foto Merateonline)

La mattina del giorno di Natale dell'anno scorso uccise a martellate la madre novantenne a Robbiate, in provincia di Lecco. Marco Olginati, ex professore delle scuole medie di 65 anni, è stato condannato a 14 anni di reclusione in primo grado con rito abbreviato. Il giudice del Tribunale di Lecco ha accolto le richieste del pubblico ministero, riconoscendo anche un vizio parziale di mente a Olginati.

Uccise la madre nel giorno di Natale: condannato a 14 anni

La novantenne Luigia Mauri è morta la mattina del 25 dicembre 2018 a causa delle ferite inferte con un corpo contundente, nell'abitazione al secondo piano di una palazzina al civico 6 di via Enrico Fermi. Marco Olginati aveva tentato di togliersi la vita ed era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Merate.

Dopo il delitto aveva tentato il suicidio

Era stata a un'assistente domiciliare che seguiva l'anziana vittima a capire che qualcosa in casa non andava. Quella mattina aveva citofonato a lungo, ma non aveva risposto nessuno. Allarmata, aveva quindi chiamato le forze dell'ordine. I vigili del fuoco erano entrati in casa, forzando l'unica finestra con la tapparella alzata, trovando la madre stesa senza vita nel letto e il figlio steso sotto il tavolo della sala da pranzo con gravi ferite alla testa.