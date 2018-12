Omicidio nel giorno di Natale a Robbiate, comune in provincia Lecco, dove un uomo prima ha ucciso l'anziana madre colpendola ripetutamente con un martello, poi ha tentato di togliersi la vita. La tragedia familiare si è consumate in un'abitazione al secondo piano di una palazzina al civico 6 di via Enrico Fermi. L'uomo, 60 anni, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Merate dove è arrivato in ambulanza a metà mattinata.

A capire che qualcosa non andava un'assistente domiciliare che seguiva l'anziana vittima. Quando ha citofonato non ha risposto nessuno così, allarmata, ha informato le forze dell'ordine. Sono stati i vigili del fuoco a entrare in casa, forzando l'unica finestra con la tapparella alzata. Secondo quanto ricostruito finora il 60enne prima ha ucciso la madre, trovata stesa senza vita nel letto, poi avrebbe tentato di togliersi la vita procurandosi delle gravi ferite alla testa: rinvenuto steso sotto il tavolo della sala da pranzo, è stato soccorso dal personale del 118.

Sul posto le forze dell'ordine che, informato il magistrato di turno, hanno iniziato i rilievi del caso all'interno dell'abitazione e cominciato le indagini per ricostruire il contesto in cui il delitto è maturato, mentre sulla dinamica dei fatti al momento non ci sarebbero dubbi.