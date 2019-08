in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 62 anni è morto questa mattina a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. La vittima è un agricoltore: stava lavorando nei campi che si trovano vicino a via Dante Alighieri quando è rimasto coinvolto in un incidente. Stando a quanto ricostruito un tubo del trattore che l'uomo stava utilizzando si è staccato dal mezzo agricolo, probabilmente a causa di un malfunzionamento dell'impianto di pressurizzazione, e lo ha colpito all'altezza del torace. L'impatto è stato violentissimo e l'uomo è morto sul colpo. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuti sul posto a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. L'incidente si è verificato pochi minuti prima delle 11. Sul campo sono arrivati i vigili del fuoco di Cremona, i carabinieri di Crema e gli ispettori dell'Agenzia per la tutela della salute della Val Padana. Al vaglio le circostanze del decesso: si è trattato dell'ennesimo infortunio mortale sul lavoro in Lombardia e si dovrà capire se le norme sulla sicurezza siano state rispettate.

In Lombardia sono 77 gli incidenti mortali sul lavoro dall'inizio dell'anno

L'ultimo incidente mortale sul lavoro in Lombardia prima dell'episodio odierno – il 77esimo dall'inizio dell'anno – si era verificato lo scorso 21 agosto a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. A perdere la vita era stato un uomo di 51 anni, operaio in un cantiere edile: l'uomo stava manovrando un braccio meccanico quando è rimasto folgorato da una scarica da 11mila volt ed è morto poco dopo il trasporto d'urgenza in ospedale.