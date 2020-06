in foto: Renato Paris

Da ormai più di 24 ore non si hanno più notizie di Renato Paris, residente a Riva di Solto, comune sulla sponda occidentale del lago d'Iseo, in provincia di Bergamo. L'uomo è stato visto per l'ultima volta nella mattinata di ieri, martedì 2 giugno, attorno alle 8. Da allora però è scomparso e nessuno ha più avuto notizie di lui. Nel piccolo comune bergamasco, che conta nemmeno mille abitanti, sta crescendo l'ansia per le sorti di Renato Paris, conosciuto da tutti come Renatino. Non si sa cosa possa essergli successo, anche se si ipotizza che l'uomo possa essersi perso durante un'escursione. Al momento della scomparsa infatti indossava degli scarponcini da montagna e una tuta di colore blu.

L'appello su Facebook del Comune di Riva di Solto

L'amministrazione comunale di Riva di Solto si è mossa in prima persona per cercare di avere informazioni sulle sorti di Renatino. Sulla propria pagina Facebook ha già pubblicato due appelli dal momento della scomparsa dell'uomo, fornendo tutte le informazioni utili per ritrovarlo e una sua foto. "L'ultima volta è stato visto in Piazza del Porto e da quel momento nessuno ha più notizie di lui – hanno scritto nell'appello che sta circolando sui social network -. Chiunque abbia notizie può contattare questo numero 335/1934208 o la stazione dei Carabinieri più vicina". L'ultimo aggiornamento risale alla mattinata di oggi, 3 giugno: ancora purtroppo non si hanno notizie di Renato.