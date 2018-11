in foto: Il ragazzino ritrovato, Reda Kaoutari (Facebook)

La famiglia di Reda Kaoutari, ragazzino di 15 anni che era scomparso dallo scorso 23 ottobre da Seregno, in provincia di Monza e Brianza, può tirare un sospiro di sollievo. L'adolescente è stato infatti ritrovato, sano e salvo, a Roma. Il ritrovamento risale alla serata di martedì 13 novembre, in seguito a una segnalazione giunta direttamente alla famiglia del ragazzo. Il papà di Reda si è recato personalmente nella Capitale e ha riportato il figlio a casa. Adesso, tra le mura domestiche, la famiglia dovrà chiarire il motivo dell'allontanamento del ragazzo per evitare che accada anche in futuro.

Reda a quanto pare non era nuovo a gesti del genere: già in passato si era allontanato volontariamente da casa, ma nelle altre circostanze era sempre ritornato dopo qualche giorno. In questo caso invece il giovane mancava da casa da circa tre settimane. I famigliari avevano subito fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri e alla polizia ferroviaria e avevano poi lanciato diversi appelli sui social network. Appelli che evidentemente sono serviti: qualcuno ha infatti avvistato il ragazzo a Roma e informato la famiglia, che ha così potuto riabbracciare il quindicenne.