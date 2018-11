in foto: Il ragazzino scomparso, Reda Kaoutari (Facebook)

Giorni e poi settimane senza avere sue notizie. A Seregno, in provincia di Monza e Brianza, una famiglia è in ansia per la scomparsa di un ragazzino di 15 anni. Reda Kaoutari, nato a Carate e residente con i genitori nella cittadina brianzola, si è allontanato di casa lo scorso 23 ottobre per andare a scuola, all’Istituto Levi di Seregno. Non si è però mai presentato in classe e da allora ha fatto perdere le sue tracce. Sul suo profilo Facebook il 5 novembre è apparso un appello lanciato dalla madre e dal fratello: "Chi lo vede ci può contattare 3711171131 o chiamare la polizia". Non sono molte le informazioni sul ragazzino: da ciò che si sa la famiglia ha presentato denuncia di scomparsa alla polizia ferroviaria e ai carabinieri. Si tratterebbe di un allontanamento volontario e a quanto pare non sarebbe la prima volta che Reda non torna a casa: nelle altre circostanze, però, il ragazzino era tornato spontaneamente dopo qualche giorno. In questo caso la sua assenza si sta prolungando troppo a lungo, facendo spaventare la famiglia. Finora sarebbe arrivata alla famiglia solo una segnalazione, secondo la quale l'adolescente si trovava a Como: il fratello ha però smentito.