in foto: Domenico Bettineschi (Facebook)

È stato ritrovato e sta bene Domenico Bettineschi, l'artigiano di Colere, nel Bergamasco, che era scomparso da casa domenica. L'uomo, 43 anni, è stato rintracciato dai carabinieri nella località di Sotto il Monte nel pomeriggio di ieri: determinante il segnale Gps della sua auto, che ha portato i militari nel luogo in cui si trovava l'artigiano. Bettineschi si era allontanato da casa domenica pomeriggio proprio a bordo della sua auto, diretto verso Grezzago, nel Milanese. Il giorno successivo, lunedì, non si era presentato al lavoro: una circostanza che aveva allarmato la moglie e i famigliari, che avevano allertato le forze dell'ordine diffondendo anche diversi appelli sui social network: "Vi prego condividete e aiutatemi a trovarlo, è il mio punto di riferimento senza di lui sono persa … grazie a tutti spero si risolva tutto ma è troppo che non ho notizie", aveva scritto la moglie Renata.

Ignoti i motivi dell'allontanamento.

Fortunatamente il suo appello non è caduto nel vuoto: "Ringrazio di nuovo tutti quelli che mi sono stati vicini e che si sono preoccupati che mi hanno sostenuto in questo che per me è stato uno dei più brutti momenti della mia vita", ha scritto la donna dopo la notizia del ritrovamento del marito. Restano ignoti i motivi dell'allontanamento dell'uomo – a questo punto si è trattato di un gesto volontario -: i carabinieri lo hanno ascoltato per chiarire e chiudere una volta per tutte questa vicenda.