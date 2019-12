in foto: (Foto Luca Zanini)

Buone notizie per i familiari di Luca Zanini, il 32enne scomparso improvvisamente a Corbetta lo scorso giovedì 28 novembre. È stato ritrovato nella zona dell'aeroporto di Malpensa grazie alla segnalazione di un passante di passaggio. Prima di far perdere le sue tracce, Luca aveva lasciato in casa un biglietto indirizzato alla sorella in cui c'era scritto: "Non ho avuto il coraggio, mi dispiace". Parole che non lasciavano presagire nulla di buono, ma che fortunatamente si sono rivelate un falso allarme.

La dinamica della scomparsa

Nel giorno in cui ha deciso di sparire nel nulla Luca Zanini aveva un appuntamento con la sorella. L'uomo decide però di non presentarsi all'incontro lasciando la sorella ad aspettarlo invano. Zanini si era allontanato dalla sua abitazione di Abbiategrasso con in tasca i 1200 euro di caparra per l'acquisto di una nuova cosa a Corbetta. I suoi parenti, preoccupati che potesse essergli accaduto qualcosa di brutto, hanno da subito attivato le ricerche per tentare di riportarlo a casa. Anche "Chi l'ha visto?", storica trasmissione televisiva della Rai, ha raccontato la vicenda di Luca Zanini, seguendo da vicino il suo caso. Il 32enne è pronto quindi a riabbracciare sano e salvo i parenti e gli amici. Dopo qualche settimana, in cui la scomparsa di Zanini è rimasta avvolta nel mistero, ora si cercherà di ricostruire in maniera più dettagliata l'intera vicenda.