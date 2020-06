in foto: (Immagine di repertorio)

Buone notizie dal Pian del Tivano, in provincia di Como. Sono infatti stati ritrovati i tre speleologi che erano dispersi dal pomeriggio di ieri in una grotta, e le cui ricerche erano scattate nella mattinata di oggi. I tre, come comunicato dal Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, sono in buone condizioni: le operazioni di recupero sono in corso, uno dei tre è già uscito dalla grotta mentre i suoi compagni stanno lentamente guadagnando l'uscita della cavità naturale in cui si erano recati.

I tre erano rimasti bloccati a oltre 200 metri di profondità

Le ricerche erano scattate questa mattina alle 11. I tre speleologi facevano parte di un gruppo di sei persone che si erano introdotte nella nota grotta “Del Gigante”, che si trova in una zona boschiva a circa mille metri di quota ed è un sistema di grotte e cunicoli che si sviluppa per circa 60 chilometri, caratteristiche che ne fanno il più lungo d'Italia e una meta molto amata dagli appassionati. I sei potrebbero essere rimasti sorpresi dalle forti piogge: tre degli esperti che facevano parte del gruppo sono riusciti a uscire e hanno dato l'allarme, mentre i loro tra compagni erano rimasti bloccati nelle cavità a oltre 200 metri di profondità. Le ricerche sono state condotte dal Soccorso alpino e dai vigili del fuoco di Como. Fortunatamente i tre sono stati individuati in poco tempo: adesso la notizia delle loro buone condizioni di salute, che mette fine a ore d'ansia per i compagni dei tre speleologi dispersi e tutti i loro amici e famigliari.