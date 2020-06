in foto: Immagine di repertorio

Paura nel Comasco per tre speleologi dispersi da diverse ore in una grotta al Pian del Tivano: da questa mattina sono scattate le ricerche che sono tutt'ora in corso e che non hanno dato finora esito positivo. A lanciare l'allarme sono stati lunedì mattina tre dei sei speleologi che domenica 7 giugno hanno raggiunto la zona boschiva del Comasco di Pian del Tivano per esplorare la nota grotta "Del Gigante": della comitiva però solo in tre hanno fatto ritorno mentre gli altri componenti sono evidentemente rimasti nella grotta. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine le operazioni di ricerca sono iniziate questa mattina alle 11 quando sul posto, a Sormano, in località Pian del Tivano, sono sopraggiunti il Soccorso Alpino Speleologico, l'Areu, i Vigili del fuoco e i Carabinieri