È stata ritrovata Martina, la ragazza di 17 anni che era scomparsa a Milano prima di Pasqua. Come si apprende sui social network, su cui si erano moltiplicati gli appelli per aiutare a trovare la ragazza, la giovane domenica 8 aprile è tornata a casa. Non è chiaro dove fosse, né se sia tornata spontaneamente o se sia stata trovata da qualcuno altrove e poi ricondotta a casa. In ogni caso Martina sta bene: secondo quanto hanno scritto su Facebook una delle nonne e la mamma, la ragazza è stata accompagnata comunque in ospedale ma solo per alcuni controlli.

Della ragazza, che vive in zona Città studi con la nonna, si erano perse le tracce dallo scorso 28 marzo, poco prima di Pasqua. La giovane era andata a mangiare dal padre ed era attesa a casa dalla nonna, dove però non si era mai presentata. Non è chiaro il motivo dell'allontanamento – che a questo punto si ipotizza volontario – della diciassettenne: tra le ipotesi un litigio col genitore o la volontà della ragazza di partecipare a un raduno di musica techno. Martina, infatti, era stata descritta come appassionata di questo genere musicale e dei rave. Del caso della scomparsa della ragazza si era interessata anche la trasmissione tv "Chi l'ha visto?": adesso, come è giusto che sia, la diciassettenne tornerà alla sua vita di tutti i giorni, lontana dai riflettori.